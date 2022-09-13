«В детстве у меня не было даже бутс, чтобы играть в футбол»: Антони рассказал как шел к мечте в «Манчестер Юнайтед»

У бразильца было непростое детство.

В интервью Sky Sports Антони откровенно рассказал, в каких условиях он рос и учился играть: «Я был просто скромным маленьким мальчиком из фавелы

У меня не было своей спальни, я спал на диване. Мы жили в самом центре фавелы. В двадцати метрах от моего дома всегда были торговцы наркотиками. Иногда вы смотрели игру в воскресенье, а в доме пахло марихуаной.

Были моменты, когда мой брат, моя сестра и я плакали и обнимали друг друга, думая о нашей жизни. Были времена, когда посреди ночи мы черпали воду из затопленного дома, но все равно делали это с улыбкой на лице».

Антони прошел долгий путь в своей жизни от своего трудного детства до дня, когда он стал самым дорогим игроком Эредивизи после того, как «Манчестер Юнайтед» выложил 100 миллионов евро, чтобы выкупить его из «Аякса».