«Суперскромный, трудолюбивый»: Марсьяль настаивает на том, что между ним и Роналду нет проблем

Антони Марсьяль рассказал о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду.
Выступая перед France Football, Антони Марсьяль сказал: «Криштиану Роналду очень скромный — и какой трудолюбивый!
Мы часто разговариваем в спортзале перед тренировкой, и я смотрю, что он делает. Это вполне логично, ведь это Криштиану Роналду!»
Ожидалось, что Марсьяль начнет это в старте Роналду, но травмы пока ограничили игровое время француза.
26-летний футболист провел всего 45 минут в сезоне 22/23, отдав голевую передачу победителю Рэшфорду в победном матче против «Ливерпуля».
Что касается Роналду, то португальский нападающий был переведен на скамейку запасных, несмотря на отсутствие Марсьяля, Эрик тен Хаг предпочитает играть с Рэшфордом в качестве центрального нападающего.
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