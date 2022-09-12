«Суперскромный, трудолюбивый»: Марсьяль настаивает на том, что между ним и Роналду нет проблем

Выступая перед France Football, Антони Марсьяль сказал: «Криштиану Роналду очень скромный — и какой трудолюбивый!

Антони Марсьяль рассказал о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду.

Мы часто разговариваем в спортзале перед тренировкой, и я смотрю, что он делает. Это вполне логично, ведь это Криштиану Роналду!»

Ожидалось, что Марсьяль начнет это в старте Роналду, но травмы пока ограничили игровое время француза.

26-летний футболист провел всего 45 минут в сезоне 22/23, отдав голевую передачу победителю Рэшфорду в победном матче против «Ливерпуля».