United Tweets
Блог

«Суперскромный, трудолюбивый»: Марсьяль настаивает на том, что между ним и Роналду нет проблем

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Футбол Футбол

Антони Марсьяль рассказал о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду.

Выступая перед France Football, Антони Марсьяль сказал: «Криштиану Роналду очень скромный — и какой трудолюбивый!

Мы часто разговариваем в спортзале перед тренировкой, и я смотрю, что он делает. Это вполне логично, ведь это Криштиану Роналду!»

Ожидалось, что Марсьяль начнет это в старте Роналду, но травмы пока ограничили игровое время француза.

26-летний футболист провел всего 45 минут в сезоне 22/23, отдав голевую передачу победителю Рэшфорду в победном матче против «Ливерпуля».

Что касается Роналду, то португальский нападающий был переведен на скамейку запасных, несмотря на отсутствие Марсьяля, Эрик тен Хаг предпочитает играть с Рэшфордом в качестве центрального нападающего.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Манчестер Юнайтед»! Скачивай!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные