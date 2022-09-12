Суперкомпьютер обновил прогноз Лиги Европы, «Юнайтед» почти гарантированно попадет в плей-офф

«Манчестер Юнайтед» начал свою кампанию в Лиге Европы 22/23 с поражения от «Сосьедада» со счетом 0:1 на прошлой неделе.

Несмотря на результат на «Олд Траффорд», эксперты по прогнозированию из FiveThirtyEight по-прежнему поддерживают «красных дьяволов» в выходе в плей-офф турнира.

Тем не менее, команда Эрика тен Хага не числится среди фаворитов на победу. «Манчестер Юнайтед» оценивается в 4 процента на победу в турнире.

Шансы «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы 22/23

Выход в плей-офф: 71%

1/8 финала: 47%

1/4 финала: 28%

Полуфинал: 16%