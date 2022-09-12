United Tweets
Блог

«Я вижу, что он счастлив»: Тен Хаг мило хвалит Рэшфорда и говорит, что ему еще можно улучшить

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг в недавнем интервью рассказал о старте сезона Маркуса Рэшфорда. 

В интервью Sky Sports Эрик тен Хаг сказал: «Мне трудно говорить о прошлом, но я вижу счастливого Маркуса Рэшфорда. Я вижу некоторые моменты в его игре, которые мы могли бы улучшить.

Последние два месяца мы очень усердно работали с ним над разными аспектами. Ему это нравится, и он хочет перенести это на поле, и это то, что мы видим в данный момент.

Он приходит каждый день, улыбается, у него очень позитивный настрой».

Рэшфорду предстоит большойсезон в «Манчестер Юнайтед» после того, как он пережил катастрофическое время на «Олд Траффорд» в сезоне 22/23, потеряв место в сборной Англии.

24-летний футболист в настоящее время переживает возрождение под руководством нового тренера, уже забив три гола и отдав две результативные передачи в шести играх во всех соревнованиях в новом сезоне.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Манчестер Юнайтед»! Скачивай!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные