«Я вижу, что он счастлив»: Тен Хаг мило хвалит Рэшфорда и говорит, что ему еще можно улучшить

Эрик тен Хаг в недавнем интервью рассказал о старте сезона Маркуса Рэшфорда. В интервью Sky Sports Эрик тен Хаг сказал: «Мне трудно говорить о прошлом, но я вижу счастливого Маркуса Рэшфорда. Я вижу некоторые моменты в его игре, которые мы могли бы улучшить.

Последние два месяца мы очень усердно работали с ним над разными аспектами. Ему это нравится, и он хочет перенести это на поле, и это то, что мы видим в данный момент.

Он приходит каждый день, улыбается, у него очень позитивный настрой».

Рэшфорду предстоит большойсезон в «Манчестер Юнайтед» после того, как он пережил катастрофическое время на «Олд Траффорд» в сезоне 22/23, потеряв место в сборной Англии.