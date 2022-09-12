«Я вижу, что он счастлив»: Тен Хаг мило хвалит Рэшфорда и говорит, что ему еще можно улучшить

Эрик тен Хаг в недавнем интервью рассказал о старте сезона Маркуса Рэшфорда.
В интервью Sky Sports Эрик тен Хаг сказал: «Мне трудно говорить о прошлом, но я вижу счастливого Маркуса Рэшфорда. Я вижу некоторые моменты в его игре, которые мы могли бы улучшить.
Последние два месяца мы очень усердно работали с ним над разными аспектами. Ему это нравится, и он хочет перенести это на поле, и это то, что мы видим в данный момент.
Он приходит каждый день, улыбается, у него очень позитивный настрой».
Рэшфорду предстоит большойсезон в «Манчестер Юнайтед» после того, как он пережил катастрофическое время на «Олд Траффорд» в сезоне 22/23, потеряв место в сборной Англии.
24-летний футболист в настоящее время переживает возрождение под руководством нового тренера, уже забив три гола и отдав две результативные передачи в шести играх во всех соревнованиях в новом сезоне.
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