«Я восхищаюсь этим в тен Хаге»: Джейми Каррагер рассказал о ключевом качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля» отдал должное голландскому специалисту.

Выступая на The Overlap, Джейми Каррагер сказал: «Вы как бы видите, как они дают друг друг «пять», когда кто-то выносит мяч или блокирует. Сейчас команда всегда готова к «драке», и вы видели это на старте против «Ливерпуля».

Матчи, которые выиграл «Манчестер Юнайтед», полностью отличались от первых двух туров. У них, вероятно, было 70% владения мячом, начиная с «Ливерпуля», и это то, чем я действительно восхищаюсь в Эрике Тен Хаге .

Он пытался играть определенным образом в первых двух турах, активно использую розыгрыш играя сзади с вратарем. В матче с «Ливерпулем» он этого не делал, я восхищаюсь этим тренером, который не упрямится там, где надо меняться.

Он не сказал: «Я делаю это, и мы не изменим то, что задумали». Тен Хаг блестяще справился с настройкой системы, но я не думаю, что и сейчас «Манчестер Юнайтед» играет именно так, как он хочет играть в будущем».

Ситуация на «Олд Траффорд» меняется, как и настроение фанатов: «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре матча Премьер- лиги подряд после двух поражений.

«Красные дьяволы» теперь находятся на пятом месте в таблице АПЛ, и есть ощущение, что Тен Хаг наконец-то определился со своим идеальным стартовым составом.

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