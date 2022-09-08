Суперкомпьютер изменил прогноз АПЛ на сезон 2022/23: «Манчестер Юнайтед» теперь в топ-6

Результаты тен Хага сыграли свою роль.
«Манчестер Юнайтед» одержал свою четвертую победу подряд в сезоне Премьер-лиги 2022/23 , обыграв в воскресенье «Арсенал» со счетом 3–1.
Эрик тен Хаг теперь надеется сохранить победную серию в лиге после того, как окончательно определился со своим стартовым составом на «Олд Траффорд».
Между тем, гуру прогнозов на FiveThirtyEight ожидают, что «красные дьяволы» закончат сезон на шестом месте с 61 набранным очком (на три больше, чем в прошлом году).
Топ-6 Премьер-лиги 2021/22 по версии FiveThirtyEight:
1. «Манчестер Сити» — 85 очков
2. «Ливерпуль» — 76 очков
3. «Тоттенхэм» — 69 очков
4. «Арсенал» — 68 очков
5. «Челси» — 64 очка
6. «Манчестер Юнайтед» — 61 очко
Сегодня вечером «МЮ» предстоит сыграть в Лиге Европы с «Реал Сосьедад» - на этот матч Суперкомпьютер также дал прогноз.
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