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Суперкомпьютер изменил прогноз АПЛ на сезон 2022/23: «Манчестер Юнайтед» теперь в топ-6

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Результаты тен Хага сыграли свою роль.

 «Манчестер Юнайтед» одержал свою четвертую победу подряд в сезоне Премьер-лиги 2022/23 , обыграв в воскресенье «Арсенал» со счетом 3–1.

Эрик тен Хаг  теперь надеется сохранить победную серию в лиге после того, как окончательно определился со своим стартовым составом на «Олд Траффорд».

Между тем, гуру прогнозов на  FiveThirtyEight  ожидают, что «красные дьяволы» закончат сезон на шестом месте с 61 набранным очком (на три больше, чем в прошлом году).

Топ-6 Премьер-лиги 2021/22 по версии FiveThirtyEight:

1.  «Манчестер Сити»  — 85 очков

2.  «Ливерпуль»  — 76 очков

3.  «Тоттенхэм»  — 69 очков

4.  «Арсенал»  — 68 очков

5. «Челси» — 64 очка

6. «Манчестер Юнайтед»  — 61 очко

Сегодня вечером «МЮ» предстоит сыграть в Лиге Европы с «Реал Сосьедад» - на этот матч Суперкомпьютер также дал прогноз.

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