«Я уверен, что справедливость восторжествует». Райан Гиггз делает заявление, после назначения повторного судебного разбирательства по обвинению в нападении

Легенда «МЮ» Райан Гиггз признался, что разочарован решением суда о пересмотре дела, но уверен, что в конечном итоге он добьется справедливости.

Бывшая девушка Гиггза Кейт Грэвилл обвинила его в том, что он ударил головой и толкнул локтем ее сестру Эмму в момент ссоры 1 ноября 2020 года. Кроме этого, футболиста обвиняют в жестоком отношении к самой Кейт в течении трех лет их отношений (2017-2020). Во время первого разбирательства Гиггз не признал себя виновным, а присяжные не смогли вынести вердикт по предъявленным ему обвинениям.

Сегодня прокуратура Манчестера подтвердила, что в следующем году дело будет возобновлено.

После того, как судья Хилари Мэнли назначила повторное судебное разбирательство, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением:

«После более трех недель в суде я разочарован решением, которое было принято. Я по-прежнему отрицаю свою вину по всем пунктам обвинения. Я уверен, что справедливость восторжествует и мое имя будет очищено».

«Я хотел бы поблагодарить мою команду адвокатов, маму, детей и любимую девушку Зару, а также всех близких друзей за постоянную поддержку во время этого непростого для меня периода. Я понимаю интерес общественности к этому делу, но хотел бы попросить уважать частную жизнь моей семьи», - цитирует Гиггза Manchester Evening News.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Манчестер Юнайтед»! Скачивай!