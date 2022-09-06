Роналду может выйти в старте «МЮ» на матч с «Сосьедадом». Он впервые с 2003 года сыграет в Лиге Европы/Кубке УЕФА

Как сообщает The Metro, Криштиану Роналду «готов начать» нашу первую игру в сезоне Лиги Европы против «Реал Сосьедад» в четверг.

Эрик тен Хаг оставил Роналду на скамейке запасных в последних четырех матчах премьер-лиги, решив использовать более молодых игроков, таких как Энтони Эланга, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.

Тен Хаг внесет несколько изменений в состав в игре с "Сосьедадом" в этот четверг, учитывая, что в воскресенье мы снова сыграем с "Кристал Пэлас".

А Роналду, который в этом сезоне вышел в стартовом составе только в одной игре премьер-лиги, готов начать матч с «Сосьедадом».