«Рэшфорд — часть будущего «МЮ». Роналду, к сожалению, часть прошлого»: эксперт BBC уверен, что Тен Хаг принял правильное решение

«Манчестер Юнайтед» увеличил свою победную серию до четырех игр, победив «Арсенал» со счетом 3:1 на «Олд Траффорд» в воскресенье.

Маркус Рэшфорд, который ассистировал Антони в первом тайме, а затем сделал дубль, получил похвалу от Гарта Крукса, который включил его в свою Команду недели.

Эксперт BBC сказал: «Похоже, что Рэшфорд выиграл битву у Криштиану Роналду за место в старте «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг, конечно, принял правильное решение. Рэшфорд — часть будущего «Юнайтед».

Роналду, к сожалению, является частью прошлого «Юнайтед». Это касается всех великих игроков. Пришло время посмотреть, сможет ли Рэшфорд вернуть «Манчестер Юнайтед» в дни славы. Это то, чего он должен добиться, если он хочет возглавить атаку и оставить Роналду на скамейке запасных.

Для этого Рэшфорд должен забивать голы, и много. Он хорошо смотрелся в матче с «Арсеналом» и хорошо забил оба гола, но для того, чтобы стать лучшим, ему нужно сохранять концентрацию, чтобы поддерживать стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне».

Кристиан Эриксен также произвел впечатление на Крукса.

Он добавил: «Эриксен был игроком, который показал класс, необходимый для того, чтобы обыграть «Арсенал».