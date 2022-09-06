Взрывное интервью Байи: уколол Магуайра, похвалил Тен Хага и рассказал, почему ушел

В новом взрывном интервью для The Times Эрик Байи рассказал о раздевалке в «Манчестер Юнайтед» до прихода Эрика тен Хага.

Центральный защитник, который находится в аренде в «Марселе», рассказал много интересного.

Клуб должен поощрять конкуренцию в раздевалке. У меня всегда было ощущение, что национальный игрок находится в приоритете. Такого не происходит в «Челси» или других крупных клубах премьер-лиги.

Хвалит Тен Хага за сильный характер

«Некоторые люди считают само собой разумеющимся, что они выходят в старте, и это ослабляет команду. К счастью, Тен Хаг обладает сильным характером, и я надеюсь, что он сможет изменить эту динамику».