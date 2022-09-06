Взрывное интервью Байи: уколол Магуайра, похвалил Тен Хага и рассказал, почему ушел

В новом взрывном интервью для The Times Эрик Байи рассказал о раздевалке в «Манчестер Юнайтед» до прихода Эрика тен Хага.
Центральный защитник, который находится в аренде в «Марселе», рассказал много интересного.
Считает, что англичане не должны всегда выходить в старте. Укол Магуайру
«Клуб должен перестать отдавать предпочтение английским игрокам и давать шанс каждому.
Клуб должен поощрять конкуренцию в раздевалке. У меня всегда было ощущение, что национальный игрок находится в приоритете. Такого не происходит в «Челси» или других крупных клубах премьер-лиги.
Хвалит Тен Хага за сильный характер
«Некоторые люди считают само собой разумеющимся, что они выходят в старте, и это ослабляет команду. К счастью, Тен Хаг обладает сильным характером, и я надеюсь, что он сможет изменить эту динамику».
Почему ушел
Размышляя о своем решении временно уйти, Байи добавил: «Я встретил Эрика Тен Хага в раздевалке в конце прошлого сезона, когда он пошел подписывать контракт.
Я собирал вещи, потому что собирался уйти, но он сказал мне, что хочет, чтобы я остался, потому что он собирается дать каждому время.
Я согласился провести летний тур с «Юнайтед», и он сдержал свое слово, но я не хочу играть время от времени. Я хочу делать это каждую неделю и чувствовать себя важным. Я хочу вернуть себе уверенность».
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