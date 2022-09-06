Антонио забил в первом же матче за «МЮ», а после эмоционального празднования изобразил тигра. Оказывается, это послание друзьям

Бразилец очень старался при позировании на камеру.

В субботу «Манчестер Юнайтед» победил «Арсенал» – 3:1. В первом же матчей за новый клуб отличился и бразилец - Антони получил в штрафной передачу от Рэшфорда и в касание отправил мяч в дальний. Это был первый гол 95-миллионного новичка за «Манчестер Юнайтед». Он случился на 35-й минуте.

Праздновал новичок очень эмоционально.

А в конце очень старательно изображал тигра на камеру.

После камера он так объяснил эту сцену: «Это для друзей. Поэтому, когда я забиваю гол, мои друзья знают, что это для них, когда я изображаю тигра. Они знают, и именно так я праздную голы, которые им посвящаю».

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