Рой Кин и Гари Невилл разошлись во мнениях по поводу места «МЮ» в топ-4 в АПЛ

Говоря о шансах «МЮ» на место в топ-4 в АПЛ в этом сезоне Рой Кин и Гари Невилл не сошлись во мнениях.

Кин считает, что команда Эрика тен Хага попадет в топ-4:

«Я думаю, что «Юнайтед» окажется в четверке лучших: состав сформирован, тренер обживается – думаю, у них все получится».

Однако, бывший товарищ Кина по команде настроен более скептически:

«Я думаю, что «Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» займут первые три строчки, а «Челси», «Арсенал» и «МЮ» будут бороться за четвертое место – серьезная битва. Мне кажется, что «Юнайтед» будет очень непросто попасть в топ-4».

На сегодняшний день «МЮ» занимает пятую строчку в таблице Премьер-лиги, обойдя «Ливерпуль» и «Челси». Команда Эрика тен Хага отстает от «Арсенала» - лидера чемпионата всего на два очка. «МЮ» в отличной форме – команда выиграла последние 4 матча.