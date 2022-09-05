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Антони одним словом выразил отношение к Роналду после победы над «Арсеналом»

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Антони выразил уважение своему новому одноклубнику Криштиану Роналду после победы 3-1 над «Арсеналом».

По окончании матча бразилец запостил фотографию в социальных сетях с португальцем, на которой запечатлен момент замены – Криштиану выходит на поле вместо Антони. Новичок «МЮ» подписал кадр одним словом: «Идол». Очевидно, что Роналду имеет большое влияние на молодого футболиста.

Криштиану Роналду заменил Антони через час после начала дебютного для бразильца матча за «МЮ», к этому моменту он уже успел отметиться голом.

Роналду хорошо выглядел на поле: помогал команде и смущал оборону «Арсенала».

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