📹Рой Кин до сих пор не простил Кристиана Эриксена за хет-трик в 2017 году

Прошло пять лет с тех пор, как Кристиан Эриксен оформил хет-трик в ворота Ирландии и положил конец надеждам сборной на попадание на Чемпионат мира. Рой Кин до сих пор не забыл ту ночь в Дублине.

14 ноября 2017 года датчане разгромили команду Мартина О’Нила (5-1), на тот момент Кин был ассистентом главного тренера сборной Ирландии.

После вчерашнего матча «МЮ» против «Арсенала», Кин и Эриксен встретились на «Олд Траффорд».

Рой Кин сейчас один из самых востребованных экспертов на телевидении, но он заявил, что вопросов к Эриксену у него нет, потому что он «все еще расстроен» после поражения ирландцев.

Кристиан ответил: «Да, я так и думал».

Рой Кин добавил: «Я все еще расстроен из-за тебя».

«Это был неплохой вечер в Дублине», – признался датчанин.

«Даже не сомневаюсь», – улыбнулся Кин.

Стоит отметить, что и в прошедшем матче между «МЮ» и «Арсеналом», завершившемся победой на «Олд Траффорд» 3-1, Эриксен тоже отлично проявил себя.

Вот статистика футболиста: