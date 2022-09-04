Тен Хаг отпраздновал гол «МЮ» с четвертым арбитром: улыбались, положил руку на плечо и о чем-то говорили

Некоторые болельщики «Арсенала» недовольны реакцией четвертого судьи на первый гол «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

До первого гола «МЮ» был эпизод с отмененным голом Мартинелли, когда Эдегор в центре поля сфолил на Эриксене.

Конечно, фаны «Арсенала» считают, что нарушения не было. Но арбитры все определили четко: Эдегор толкал Жриксена руками и зацепил ногой, не сыграв в мяч.

Следующее, к чему придрались фаны «канониров» – празднование Тен Хага дебютного гола Антони.

Сперва Эрик вполне ожидаемо взмахнул руками вверх:

А вот дальше перед ним оказался четвертый арбитр, который с улыбкой воспринял празднование Тен Хага:

Они о чем-то поговорили, Эрик положил руку на плечо:

Вероятно, диалог совершенно не касался забитого гола «МЮ», но фанаты всегда найдут к чему придраться.