Антони забил в дебютном матче: сумасшедшее празднование, поцелуй эмблемы, аплодисменты от Роналду

Антони уже в первом своем тайме за «МЮ» забивает дебютный гол.

Пострадал «Арсенал», который, кстати, пока не терял очки в АПЛ в этом сезоне.

Как все было?

Бруну разогнал контратаку, успел отдать на Санчо, который перевел на Рэшфорда.

Маркуса накрывали двое, но он нашел возможность отдать на Антони, которого потерял Зинченко:

Антони оставалось реализовать свой первый шанс. До этого был только дальний удар выше ворот.

Бразилец спокойно пробил мимо Рэмсдейла:

И сразу же поцеловал эмблему:

Вообще, празднования были бешеные:

Роналду понравилось – хлопал бразильцу на скамейке:

В общем, дебют удался!