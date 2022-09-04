Антони забил в дебютном матче: сумасшедшее празднование, поцелуй эмблемы, аплодисменты от Роналду

Антони уже в первом своем тайме за «МЮ» забивает дебютный гол.
Пострадал «Арсенал», который, кстати, пока не терял очки в АПЛ в этом сезоне.
Как все было?
Бруну разогнал контратаку, успел отдать на Санчо, который перевел на Рэшфорда.
Маркуса накрывали двое, но он нашел возможность отдать на Антони, которого потерял Зинченко:
Антони оставалось реализовать свой первый шанс. До этого был только дальний удар выше ворот.
Бразилец спокойно пробил мимо Рэмсдейла:
И сразу же поцеловал эмблему:
Вообще, празднования были бешеные:
Роналду понравилось – хлопал бразильцу на скамейке:
В общем, дебют удался!
Комментарии