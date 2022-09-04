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Антони и Роналду в старте? Болельщики «МЮ» выбирают состав на матч против «Арсенала»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» на «Олд Траффорд», надеясь прервать беспроигрышную серию Микеля Артеты и его команды в премьер-лиге.

«Канониры» выиграли все пять игр на старте сезона.

Болельщики "МЮ" выбрали состав на игру. Большинство хотело, чтобы в старте вышли Антони и Криштиану Роналду.

💬 «Если возможно, я бы хотела увидеть, как Каземиро, Роналду и Антони начнут матч… Будет интересно посмотреть».

💬 «Антони навесит, а Роналду забьет».

💬 «Санчо, Рэшфорд, Антони, а за ними Эриксен, Бруну и Каземиро».

💬 «Только одно изменение, которое я хочу увидеть: Роналду вместо Рэшфорда».

Возможный состав: Де Хеа; Маласия, Мартинес, Варан, Далот; Каземиро, Эриксен, Фернандеш; Санчо, Роналду, Энтони.

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