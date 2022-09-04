«Этот вопрос нужно задать ему». Тен Хаг не смог прокомментировать отношение Криштиану к новичкам «МЮ»

Главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу перед матчем с «Арсеналом» был задан вопрос, доволен ли Криштиану Роналду летними трансферами. Ряды команды пополнили шесть игроков: Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен, Антони, Каземиро и Мартин Дубравка.

«Этот вопрос вам нужно задать ему, а не мне. Судя по тому, что я вижу - я настроен позитивно: у нас отличный потенциал, игроки высокого класса – теперь нужно сделать из них команду», - заявил Эрик тен Хаг в интервью Sky Sports.

Главного тренера не просто так спросили о том, как Криштиану Роналду относиться к новичкам. Этим летом сообщалось, что будущее пятикратного обладателя Золотого Мяча зависит от активности «МЮ» на трансферном рынке.