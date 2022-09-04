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Эрик тен Хаг: «Теперь с нами сложно бороться – мне это нравится»

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«Я доволен командой», - заявил Эрик тен Хаг официальному сайту клуба о шести трансферах этого лета.

«Я считаю, что все позиции хорошо укреплены и очень этому рад. Думаю, с нами правильные футболисты: мы сможем построить ту команду, которую мы хотели и укреплять боевой дух».

«Все поддерживают стиль игры, которого мы придерживаемся теперь – это хороший знак», - добавляет главный тренер «МЮ».

«Парни работают друг на друга и поддерживают друг друга. Вы видите, что с нами теперь сложно бороться – мне это нравится».

«Наша работа с мячом и без него будет улучшаться от матча к матчу».

Команда Эрика тен Хага потерпела два поражения подряд на старте сезона, но сумела изменить ситуацию. Сегодня «МЮ» предстоит противостояние с «Арсеналом».

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