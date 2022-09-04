«Мы играем не так, как в прошлом году». Тен Хаг посылает сообщение Криштиану Роналду перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг передал важное сообщение Криштиану Роналду перед встречей с «Арсеналом». «Красные дьяволы» выиграли три матча подряд после двух поражений на старте сезона. Сегодня команда Тен Хага примет «Арсенал» на «Олд Траффорд».

Главный тренер «МЮ» явно не впечатлен физической формой Роналду, напомним, что португалец пропустил предсезонку команды. Тен Хаг настаивает, что пятикратный обладатель Золотого Мяча должен адаптироваться к новой системе «МЮ».

«Роналду с нами, но, как вы все знаете, он не принимал участия в предсезонке, а предсезонку пропускать нельзя», - цитирует Тен Хага The Mirror.

«Предсезонная подготовка – это база, особенно с учетом того, в какой футбол мы хотим играть. Мы играем уже не так, как в прошлом году – сравнения неуместны. Наш футбол требует определенного позиционирования – и с мячом, и без него, а также спортивную формы высокого уровня».

«Сейчас только начало сезона, у нас хорошая команда – здесь больше 11 футболистов, но пока стартовый состав такой, каким вы его видите».

Бывший главный тренер «Аякса» не исключает того, что Криштиану Роналду будет получать больше игрового времени по ходу сезона.