Льюис Хэмилтон может подключиться к потенциальной сделке Джима Рэтклиффа по покупке «МЮ»

Легендарный гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон намекнул, что готов вступить в долю с сэром Джимом Рэтклиффом, который может купить «Манчестер Юнайтед».

Рэтклифф – владелец транснациональной химической компании Ineos и один из основных спонсоров команды «Мерседес» Хэмильтона в Формуле-1. Состояние 69-летнего бизнесмена оценивается в 15 млрд фунтов – он считается богатейшим человеком в Великобритании.

В последние пару месяцев ходят слухи о том, что Джим Рэтклифф может купить «МЮ», поскольку болельщики продолжают выражать недовольство действиями нынешних владельцев – семьи Глэйзеров.

Хэмилтона спросили о возможной сделке перед этапом Гран-при Нидерландов:

«У меня не было времени пообщаться с Джимом, потому что я был в Намибии в предсезонке. Он не звонил мне и не спрашивал, хочу ли я поучаствовать в сделке, но мне интересно все больше включаться в дела команды», - заявил семикратный чемпион мира.

«Джим и босс, и партнер. Я бы сказал, что мы даже больше партнеры сейчас, мы оба в деле. Я надеюсь, что в будущем смогу плотнее поработать с Джимом, но пока не знаю, что именно за проект это будет».

Ранее в этом году пилот «Мерседеса» участвовал в заявке сэра Мартина Бротона на покупку «Челси».