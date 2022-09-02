Только один клуб АПЛ потратил этим летом больше денег, чем «МЮ»

У «Манчестер Юнайтед» было очень активное летнее трансферное окно, в течение которого они подписали шесть контрактов с Эриком тен Хагом.

Самым дорогим было подписание вингера «Аякса» Антони за более чем 80 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его третьим самым дорогим подписанием за всю историю.

«Юнайтед» также выложил большие суммы за Каземиро и Лисандро Мартинеса.

Этим летом только «Челси» (278,4 млн фунтов) обошел «красных дьяволов» (227,4 млн фунтов) в премьер-лиге.

«Юнайтед» потратил почти на 100 миллионов фунтов больше, чем «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».