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Антони может дебютировать за «МЮ» уже послезавтра. Но Тен Хаг пока не решил, выйдет ли он в старте

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Антони может дебютировать за "МЮ" уже послезавтра!

На вопрос о том, можно ли ожидать, что Антони выйдет в стартовом составе против «Арсенала», Эрик тен Хаг сказал: «Сегодня он провел свою первую индивидуальную тренировку.

«Завтра у нас командная тренировка. Я подумаю, и мы примем решение. Каземиро — это вариант, но я тоже должен подумать».

Антони был зарегистрирован «Манчестер Юнайтед» в составе на АПЛ, а это значит, что он сможет сыграть против «канониров» в воскресенье.

Бразильский вингер надеется ярко дебютировать против «Арсенала» и помочь своей команде продолжить победную серию в лиге.

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