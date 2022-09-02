Антони может дебютировать за «МЮ» уже послезавтра. Но Тен Хаг пока не решил, выйдет ли он в старте

Антони может дебютировать за "МЮ" уже послезавтра!

На вопрос о том, можно ли ожидать, что Антони выйдет в стартовом составе против «Арсенала», Эрик тен Хаг сказал: «Сегодня он провел свою первую индивидуальную тренировку.

«Завтра у нас командная тренировка. Я подумаю, и мы примем решение. Каземиро — это вариант, но я тоже должен подумать».

Антони был зарегистрирован «Манчестер Юнайтед» в составе на АПЛ, а это значит, что он сможет сыграть против «канониров» в воскресенье.