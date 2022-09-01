«Он справится с давлением». Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен поддерживает Тен Хага

В интервью Sky Sports, чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Нелегко занимать такую должность, но Эрик тен Хаг – голландец, он может выдержать давление в «МЮ».

Ферстаппен сейчас на пути к завоеванию своего второго подряд титула в Формуле-1, а Эрик Тен Хаг только начинает карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг надеется, что сможет достичь большего, чем последний голландец на «Олд Траффор» - Луи Ван Гал, который покинул клуб на печальной ноте, хотя и завоевал Кубок Англии.