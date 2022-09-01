«Он будет совершать ошибки». Рио Фердинанд призывает болельщиков проявить терпение к Антони

В своем подкасте на YouTube Рио Фердинанд прокомментировал трансфер Антони в «МЮ».

«Люди должны понять, что даже за 85 млн фунтов Антони – это не конечный продукт – он будет совершать ошибки».

«Его игра может ввести болельщиков в замешательство. О чем-то они подумают: «Хмм, не уверен на счет этого». Но Антони всего 22 года - он будет развиваться. Я считаю, что сейчас нужно забыть о его ценнике».

«Я видел вчера Пола Скоулза, он сказал правильную вещь: хотя Антони и стоит 85 млн фунтов, вовсе не значит, что мы получим от него все и сразу. Ему всего 22».

Антони перешел в «МЮ» из «Аякса», итоговая стоимость трансфера оценивается в 100 млн евро. Некоторые пользователи социальных сетей высмеивают «красных дьяволов» за то, что на 22-летнего игрока была потрачена такая сумасшедшая сумма, но Эрик тен Хаг знает, что делает.