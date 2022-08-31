Мартинес оскорбил директора «Аякса» после неудачных первых переговоров с «МЮ». После этого клуб все же согласился на продажу

Антони был не единственным игроком, который вынужден был уйти из «Аякса» этим летом, Лисандро Мартинесу также пришлось подтолкнуть голландский клуб после того, как первое предложение «Манчестер Юнайтед» было отклонено.

Как сообщает De Telegraaf, у аргентинского центрального защитника была особенно взрывная встреча со спортивным директором «Аякса» Джерри Хамстроем.

Сообщается, что Мартинес сказал Хамстрою, что он «черт возьми, никто» и работает только из-за вынужденного ухода его предшественника Марка Овермарса из-за скандала с сексуальными домогательствами.