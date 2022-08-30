«Я увидел маленького человека в костюме, который ему не подходит»: Саймон Джордан критикует Тен Хага

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан высказался об Эрике тен Хаге. Выступая на радио talkSPORT, Джордан сказал: «Это [победа над "Ливерпулем"] не меняет ничего для этих игроков. Я посмотрел на Эрика тен Хага и подумал, что эта работа будет для него слишком большой.

Это был мой вывод. Я смотрел на него и увидел маленького мужчину в костюме, который ему не подходит. Я подумал: «Ты выглядишь не так, как я думал».

Криштиану Роналду не подходит, это простое решение. Легко не играть с Роналду, потому что он не подходит. Я не думаю, что это такое смелое решение. Это не значит, что Тен Хаг настолько храбр».

«Манчестер Юнайтед» оправился от своего провального старта в сезоне 22/23, выиграв два матча подряд - над "Ливерпулем" и "Саутгемптоном".