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«Я увидел маленького человека в костюме, который ему не подходит»: Саймон Джордан критикует Тен Хага

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан высказался об Эрике тен Хаге.

Выступая на радио talkSPORT, Джордан сказал: «Это [победа над "Ливерпулем"] не меняет ничего для этих игроков.  Я посмотрел на Эрика тен Хага и подумал, что эта работа будет для него слишком большой.

Это был мой вывод. Я смотрел на него и увидел маленького мужчину в костюме, который ему не подходит. Я подумал: «Ты выглядишь не так, как я думал». 

Криштиану Роналду не подходит, это простое решение. Легко не играть с Роналду, потому что он не подходит. Я не думаю, что это такое смелое решение. Это не значит, что Тен Хаг настолько храбр».

«Манчестер Юнайтед» оправился от своего провального старта в сезоне 22/23, выиграв два матча подряд - над "Ливерпулем" и "Саутгемптоном".

Тен Хаг явно не боится внести изменения в свой стартовый состав, отправив таких игроков, как Магуайр и Роналду на скамейку запасных.

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