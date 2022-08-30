Тен Хаг не участвовал в трансфере Антони: 2 человека, которые вели переговоры

Переход Антони в «Манчестер Юнайтед» стал официальным: 22-летний футболист вылетает в Великобританию уже скоро.
По словам Фабрицио Романо, Эрик тен Хаг не был среди ключевых людей, которые помогли обеспечить переход бразильца на «Олд Траффорд».
Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто и его коллега по «Аяксу» Эдвин ван дер Сар занимались сделкой, чтобы все прошло гладко.
Ожидается, что Антони обойдется «красным дьяволам» в общую сумму в 100 миллионов евро, поскольку клуб отчаянно пытается укрепить свои атакующие возможности в преддверии крайнего срока трансферного окна - 1 сентября.
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