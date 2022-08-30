Тен Хаг не участвовал в трансфере Антони: 2 человека, которые вели переговоры

Переход Антони в «Манчестер Юнайтед» стал официальным: 22-летний футболист вылетает в Великобританию уже скоро.

По словам Фабрицио Романо, Эрик тен Хаг не был среди ключевых людей, которые помогли обеспечить переход бразильца на «Олд Траффорд».

Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто и его коллега по «Аяксу» Эдвин ван дер Сар занимались сделкой, чтобы все прошло гладко.