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Тен Хаг не участвовал в трансфере Антони: 2 человека, которые вели переговоры

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Переход Антони в «Манчестер Юнайтед» стал официальным: 22-летний футболист вылетает в Великобританию уже скоро.

По словам Фабрицио Романо, Эрик тен Хаг не был среди ключевых людей, которые помогли обеспечить переход бразильца на «Олд Траффорд».

Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто и его коллега по «Аяксу» Эдвин ван дер Сар занимались сделкой, чтобы все прошло гладко.

Ожидается, что Антони обойдется «красным дьяволам» в общую сумму в 100 миллионов евро, поскольку клуб отчаянно пытается укрепить свои атакующие возможности в преддверии крайнего срока трансферного окна - 1 сентября.

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