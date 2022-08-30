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Чемпион мира по шахматам признался, что «Реал» заставил его назвать Роналду любимым игроком. На самом деле он фанат Месси

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Неожиданное признание легенды шахмат Магнуса Карлсена.

Норвежский гроссмейстер рассказал, что, несмотря на то, что он фанат «Реала», он считает лучшим в истории игроком Лионеля Месси, а CR7 даже не был его любимым игроком «Лос Бланкос».

Выступая на канале ютубера Лекса Фридмана, Карлсен рассказал, что это не понравилось руководству «Реала», и в интервью его заставили изменить ответ на вопрос о любимом игроке.

Карлсен в настоящее время является шахматистом номер один в мире. Изображение: Алами

«Я думаю, что довольно сложно найти кого-то лучше Месси, в первую очередь за его разностороннюю игру», — сказал шахматный гроссмейстер.

«Я начал болеть за «Реал» еще до эпохи Роналду — это ведь второй Роналду, а не первый [Роналдо Назарио – «зубастик»].

Мне всегда нравился Роналду, но при этом я всегда думал, что Месси лучше».

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 «Я был на многих матчах «Мадрида», и они всегда очень мне помогали. Но когда они решили взять интервью и спросить меня, кто мой любимый игрок, я назвал кого-то, вроде бы это был Иско, но в тот момент они сказали: «Хорошо, назовите двух и теперь говорите о Роналду».

Для них это было очень важно, но не для меня».

Месси и Роналду на Золотом мяче в 2016 году. Изображение: Alamy

Магнус Карлсен – многократный чемпион мира по шахматам в различных категориях – его не раз называли Месси и Роналду мира шахмат.

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