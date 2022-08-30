Чемпион мира по шахматам признался, что «Реал» заставил его назвать Роналду любимым игроком. На самом деле он фанат Месси

Неожиданное признание легенды шахмат Магнуса Карлсена.

Норвежский гроссмейстер рассказал, что, несмотря на то, что он фанат «Реала», он считает лучшим в истории игроком Лионеля Месси, а CR7 даже не был его любимым игроком «Лос Бланкос».

Выступая на канале ютубера Лекса Фридмана, Карлсен рассказал, что это не понравилось руководству «Реала», и в интервью его заставили изменить ответ на вопрос о любимом игроке.

«Я думаю, что довольно сложно найти кого-то лучше Месси, в первую очередь за его разностороннюю игру», — сказал шахматный гроссмейстер.

«Я начал болеть за «Реал» еще до эпохи Роналду — это ведь второй Роналду, а не первый [Роналдо Назарио – «зубастик»].

Мне всегда нравился Роналду, но при этом я всегда думал, что Месси лучше».

Легенда шахмат утверждает, что его заставили назвать Криштиану Роналду своим любимым игроком

«Я был на многих матчах «Мадрида», и они всегда очень мне помогали. Но когда они решили взять интервью и спросить меня, кто мой любимый игрок, я назвал кого-то, вроде бы это был Иско, но в тот момент они сказали: «Хорошо, назовите двух и теперь говорите о Роналду».

Для них это было очень важно, но не для меня».

Магнус Карлсен – многократный чемпион мира по шахматам в различных категориях – его не раз называли Месси и Роналду мира шахмат.