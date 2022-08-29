Мартинес становится лидером «МЮ», его реакция на сэйв Де Хеа – просто 🔥🔥🔥. Фанаты даже вспомнили легендарный момент и

Сгусток энергии, эмоционально подпитывающий партнеров.

В минувшие выходные «МЮ» на выезде обыграл «Сатугемптон» - единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш.

В матче помимо гола запомнился момент с сэйвом Давида Де Хеа, после которого вратаря чрезвычайно эмоционально поздравил аргентинский новичок «Юнайтед» Лисандро Мартинес.

По видео кажется, что испанец несколько опешил от такого давления одноклубника, но после все остались довольны.

Фанаты сразу же вспомнили похожий момент из культового сериала «Во все тяжкие («Breaking Bad»).