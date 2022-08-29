«МЮ» придется выплатить «Сан-Паулу» 16 млн фунтов за Антони

Утверждается, что «МЮ» достиг соглашения с Антони из «Аякса». Англичане потратят на нападающего 84 млн фунтов – рекордная сумма для голландского клуба.

По информации главного инсайдера Фабрицио Романо, Антони подпишет контракт с «МЮ» до 2027 года с возможностью продления еще на год.

Бразилец станет вторым игроком Тен Хага из его бывшего клуба, ранее ряды манкунианцев пополнил Лисандро Мартинес за 57 млн фунтов.

Первый клуб Антони «Сан-Паулу» тоже ждет пополнения бюджета. Футболист присоединился к академии бразильцев в 2010 году и сыграл 52 матча за первую команду. Антони переехал в «Аякс» за 13 млн фунтов два года назад, и «Сан-Паулу» добавил пункт от 20% прибыли от следующей продажи футболиста. Таким образом бразильский клуб должен получить около 16 млн фунтов.

Трехкратные победители Кубка Либертадорес имеют значительный послужной список, когда речь заходит о развития талантов: Давид Луис, Эдерсон, Давид Нерес, Каземиро, Лукас Моура и Эдер Милитао играли за «Сан-Паулу» в свое время.