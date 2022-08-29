Один из главных секретов суперформы Роналду – сон. Криштиану спит пять раз в день

Португалец спит не более 90 минут за раз.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» известен своей одержимостью тренировочным процессом и любовью к новым современным тренировкам.

Ник Литтлхейлз работал с Роналду во время его пребывания в «Реале», в интервью The Independent он рассказал, как португалец готовится к матчам.

«Роналду спит в позе эмбриона, и делает это несколько раз в день, но не более полутора часов.

Любой, кто когда-либо работал с Роналду, знает, что если у вас будет дискуссия в углу комнаты, он подойдет и спросит, о чем вы говорите.

Меня пригласили в «Реал», когда Карло Анчелотти стал главным тренером в 2013 году. Однажды я стоял на краю поля и разговаривал с персоналом, когда Роналду подбежал.

Он тренировался весь день, и можно было ожидать, что он побежит прямо в раздевалку, чтобы принять душ и отдохнуть, но он спросил, что мы обсуждаем касаемо тренировок.

Его интересовало то, что я пытался сделать, какой у меня план, потому что как спортсмен он всегда вкладывался в себя. Из того, что я узнал во время работы с ним, Роналду не интересуют причудливые диеты, он не заинтересован в копировании других. Единственное, что его волнует, это то, сработает ли это конкретно для него?»

Интересно, что Литтлхейлз также работал с легендарным тренером «Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном, но это было уже после ухода Роналду из клуба в 2009 году.