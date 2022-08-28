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«Переход Антони в «МЮ» никак не повлияет на мое будущее»: Коди Гакпо дает загадочную информацию

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Нападающий "ПСВ" Коди Гакпо отреагировал на свое будущее на фоне связей с «Манчестер Юнайтед» после того, как его спросили о переходе Антони на «Олд Траффорд».

Он сказал ESPN: «Антони в «Манчестер Юнайтед»? Хорошо для него… Но для меня и моего будущего, я думаю, это не имеет никакого значения.

Это похоже на головоломку, поэтому в ближайшие дни я посмотрю, какая головоломка подходит лучше всего — для меня было бы определенно неплохо остаться в ПСВ. Посмотрим".

Гакпо, конечно, не исключает перехода в «Юнайтед», но, похоже, и не настаивает на уходе из "ПСВ".

Сообщается, что «красные дьяволы» заинтересованы в подписании вингера "ПСВ" до конца трансферного окна, но для этого им придется действовать быстро.

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