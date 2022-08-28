«Сегодня все решают деньги»: тренер «Аякса» намекнул на переход Антони в «МЮ»

Выступая после игры с "Утрехтом", главный тренер «Аякса» Альфред Шредер произнес загадочную речь о сегодняшнем положении вещей в мире.

Но это наш мир, я не одобряю, что такие вещи происходят у нас».

Похоже, он говорит об Антони, который, как сообщается, близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

Что известно о потенциальной сделке?

В начале июня представители Антони провели переговоры с «МЮ» – тогда сделку оценивали в 60 млн евро. Игрок был не против перехода, но контактов с «Аяксом» не было.

•‎ В конце июня стали известны требования «Аякса»: амстердамцы потребовали за бразильского вингера 70-80 млн евро.

•‎ «МЮ» не перестал интересоваться Антони, но не хотел выкладывать такие деньги. Когда Тен Хаг все же настоял на переходе, «Аякс» взвинтил ценник до космических 100 млн евро.

•‎ Такая наглость заставила «МЮ» в начале августа отказаться от сделки, но в середине августа манкунианцы внезапно вернулись в гонку за игроком. Sky Sports писал, что «МЮ» предложит 94 млн евро, а Романо сообщил, что «Аякс» отклонил оффер в 90 млн евро.

•‎ Тот же Романо сообщает, что контракт с Антони был согласован еще в середине августа. По сведениям De Telegraaf, представители бразильца уже несколько дней подыскивают ему жилье в Манчестере.