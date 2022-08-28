Отношения Тен Хага и Роналду окончательно испорчены. Причина уже известна

Журналист издания The Times Дункан Каслс утверждает, что отношения между Криштиану Роналду и Эриком тен Хагом испортились. Причина по большей части связана с результатами «Юнайтед» в первых турах АПЛ.

Тренер был крайне недоволен выступлением игроков «МЮ» в матче против «Брентфорда». Роналду, в свою очередь, раздражен тем, что Тен Хаг возлагает вину за неудачные матчи на футболистов.

Надо отметить,что Каслс тесно общается с агентом Криштиану, Жорже Мендешем. Журналист также утверждает, что теперь тренер готов расстаться с главной звездой «красных дьяволов».