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Отношения Тен Хага и Роналду окончательно испорчены. Причина уже известна

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Журналист издания The Times Дункан Каслс утверждает, что отношения между Криштиану Роналду и Эриком тен Хагом испортились. Причина по большей части связана с результатами «Юнайтед» в первых турах АПЛ.

Man Utd boss Erik ten Hag makes fresh Cristiano Ronaldo transfer statement - Mirror Online

Тренер был крайне недоволен выступлением игроков «МЮ» в матче против «Брентфорда». Роналду, в свою очередь, раздражен тем, что Тен Хаг возлагает вину за неудачные матчи на футболистов. 

Надо отметить,что Каслс тесно общается с агентом Криштиану, Жорже Мендешем. Журналист также утверждает, что теперь тренер готов расстаться с главной звездой «красных дьяволов».

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