Антони бастует: он отказывается играть за «Аякс», пытаясь ускорить свой трансфер в «МЮ»

Издание The Mirror сообщает, что Антони объявил забастовку в «Аяксе». Он отказывается играть за клуб в чемпионате Голландии и собирается проигнорировать матч своей команды против «Утрехта».

Бразилец мечтает перейти в «Манчестер Юнайтед», но «Аякс» полон решимости удержать полузащитника. Сообщается, что клуб из Амстердама отклонил колоссальные 76 миллионов фунтов стерлингов, которые «красные дьяволы» предложили за форварда.

По слухам, «МЮ» готовит новое, еще более крупное предложение. При этом «Юнайтед» может отказаться от переговоров и сосредоточить внимание на других трансферных целях.

Как считаете, правильно ли поступает Антони?