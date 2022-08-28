«Мы будем, как инвалиды весь сезон»: фанат «МЮ» назвал одну позицию, которую клуб обязан укрепить

По слухам, «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Де Йонга и решил сосредоточиться на приобретении Антони.

Болельщик под ником UtdArena поделился в Твиттере необычным мнением. Он считает, что клуб в первую очередь должен сосредоточиться на подписании контракта с новым голкипером.

В последнее время Давида де Хеа критиковали за плохие навыки игры с мячом.

Вот что пишет UtdArena в соцсетях:

«Вратарь влияет на то:

• как мы выстраиваем оборону;

• как защитники справляются с давлением;

• насколько высока наша линия обороны;

• как мы действуем, играя с высокой линией защиты;

• как мы играем при стандартах.

Если мы не подпишем нового вратаря сейчас, то весь сезон будем выглядеть, как инвалиды. Наступило время, когда каждому фанату «МЮ» нужно ставить логику выше фанатизма».

Согласны с таким мнением?