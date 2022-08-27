Далот лучший, Фред худший. Оценки «МЮ» за матч с «Саутгемптоном»

Только что завершился матч четвертого тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «МЮ». Подопечные Эрика тен Хага смогли одержать вторую победу подряд. Автором единственного гола стал Бруну Фернандеш, он забил на 55-й минуте встречи после передачи Диогу Далота.

Нельзя не отметить дебют новичка «МЮ» - Каземиро. Бразилец появился на поле вместо Эланги на 80-й минуте матча.

«МЮ» не только победил во втором матче подряд, но и сохранил ворота «сухими».

Уже в следующий четверг команде Эрика тен Хага предстоит противостояние с «Лестером». Будем надеяться, что «красные дьяволы» продлят удачную серию.

Вот оценки «МЮ» за матч с «Саутгемптоном» от портала: