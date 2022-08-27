Когда «МЮ» сыграет в Лиге Европы? Смотрим на ключевые даты турнира

«Манчестер Юнайтед» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. «Красные дьяволы» сыграют против «Реал Сосьедада», «Шерифа» и «Омонии».

Самое время вспомнить ключевые даты турнира. УЕФА еще не опубликовала точное расписание матчей, но уже сейчас известны игровые дни.

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября 2022 года

Тур 2: 15 сентября 2022 года

Тур 3: 6 октября 2022 года

Тур 4: 13 октября 2022 года

Тур 5: 27 октября 2022 года

Тур 6: 3 ноября 2022 года

Плей-офф

Cтыковые матчи: 16 и 23 февраля 2023 года

1/8 финала: 9 и 16 марта 2023 года

1/4 финала: 13 и 20 апреля 2023 года

1/2 финала: 11 и 18 мая 2023 года

Финал: 31 мая 2023 года

Финал турнира пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Как далеко, по вашему, сумеет пройти «МЮ»?