«Могло быть и хуже»: фанаты «МЮ» уверены, что их клуб легко выйдет из группы в ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. «Красные дьяволы» сыграют против «Реал Сосьедада», «Шерифа» и «Омонии».

Болельщики «Юнайтед» остались довольны результатом жеребьевки, вот что они пишут в соцсетях:

«Неплохая группа, могло быть и хуже. Проблем может доставить только Тирасполь. Ну это хотя бы не Карабах, вроде как».

«Через несколько лет в пабе можно будет устроить викторину, попросив участников показать на карте города, клубы из которых были соперниками «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы 2022/23».

«Соглашусь с остальными, мы не должны бояться ни одной из этих команд. Только по уровню мы должны легко обыгрывать их всех, но для этого понадобится большая ротация. Проблемой могут стать выездные матчи и отношение наших игроков. Хочется верить, что к моменту матчей на выезде уже все будет решено».

«Мы говорим, что соперники легкие так, будто на регулярной основе не проводим провальные матчи против слабых команд. На бумаге мы должны проходить дальше. Но уверен, что нас ждет пара трудных побед со счетом 1:0».

«Слегка расстроен, что мы не попали в одну группу с «Унионом», выезд в Берлин был бы потрясающим! Со всеми нашими соперниками мы должны справиться, хотя «Реал Сосьедад» может доставить нам проблем. Надеюсь, в некоторых матчах Тен Хаг даст поиграть молодым футболистам».

«Ну, по крайней мере, нас ждут две интересные игры с «Сосьедадом». Остальные, честно говоря, проходные команды. Будет интересно посмотреть на то, что произойдет, когда команды из ЛЧ попадут в ЛЕ».

«Желаю удачи в объяснении Каземиро, где на карте находятся Никосия и Тирасполь».

А как вам результаты жеребьевки? Делитесь мнением в комментах!