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Новая функция Роналду в «МЮ»: подбадривать всех перед игрой, с «Ливерпулем» это помогло

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду по-прежнему ходит ко всем своим товарищам по команде, чтобы подбодрить их перед началом игры, даже когда он находится на скамейке запасных.

Роналду пытался покинуть «Юнайтед» все лето.

37-летний игрок намекнул, что большинство заголовков о нем с июня были ложью, но предположительно тот, что он хочет покинуть «Олд Траффорд», не является одним из них.

Судя по всему, многих в команде раздражает то, как он поступает.

Тем не менее он не перестал давать своим коллегам необходимую им любовь перед играми, даже когда он не играет.

Роналду начал в старте лишь один матч с трех стартовых турах АПЛ - против "Бернтфорда", который "МЮ" проиграл 0:4.

Похоже, Криштиану в этом сезоне придется привыкнуть к роли запасного. 

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