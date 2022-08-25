Новая функция Роналду в «МЮ»: подбадривать всех перед игрой, с «Ливерпулем» это помогло

37-летний игрок намекнул, что большинство заголовков о нем с июня были ложью, но предположительно тот, что он хочет покинуть «Олд Траффорд», не является одним из них.

Судя по всему, многих в команде раздражает то, как он поступает.

Тем не менее он не перестал давать своим коллегам необходимую им любовь перед играми, даже когда он не играет.

Роналду начал в старте лишь один матч с трех стартовых турах АПЛ - против "Бернтфорда", который "МЮ" проиграл 0:4.

Похоже, Криштиану в этом сезоне придется привыкнуть к роли запасного.