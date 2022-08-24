Антони похвалил Мартинеса после игры с «Ливерпулем» и отправил эмодзи красного сердца. Скоро в «МЮ»?

Антони поддержал игрока «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ливерпулем» со счетом 2:1 в понедельник.

Лисандро Мартинес был очень хорош в матче и здорово сыграл в паре с Рафаэлем Вараном.

А после игры Лисандро выложил в Instagram фото и подписал: «Это «Манчестер Юнайтед!»

И Антони, который, как сообщается, скоро может оказаться на «Олд Траффорд», прокомментировал: «Продолжай».

Сообщение бразильца сопровождалось аплодисментами и смайликом в виде красного сердца.