Антони похвалил Мартинеса после игры с «Ливерпулем» и отправил эмодзи красного сердца. Скоро в «МЮ»?

Антони поддержал игрока «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ливерпулем» со счетом 2:1 в понедельник.
Лисандро Мартинес был очень хорош в матче и здорово сыграл в паре с Рафаэлем Вараном.
А после игры Лисандро выложил в Instagram фото и подписал: «Это «Манчестер Юнайтед!»
И Антони, который, как сообщается, скоро может оказаться на «Олд Траффорд», прокомментировал: «Продолжай».
Сообщение бразильца сопровождалось аплодисментами и смайликом в виде красного сердца.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за вингера «Аякса» Антони 94 млн евро.
По данным Sky Sports, манкунианцы надеются согласовать сделку уже до конца текущей недели.
Также клуб АПЛ собирается изменить свое предложение таким образом, чтобы увеличить размер единовременного платежа и сократить долю бонусов в общей структуре сделки.
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