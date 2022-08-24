Тен Хаг расклеил на базе плакаты с критикой «МЮ» от экспертов. Похоже, новые методы работают

По словам Дэвида МакДонелла из Daily Mirror, Тен Хаг заводил игроков, постоянно напоминая им об убийственной критике, с которой они столкнулись.

Сообщается, что босс напечатал цитаты экспертов, которые критиковали "МЮ" и расклеил их в раздевалке, а также в Каррингтоне.

Некоторые из цитат были следующими: «МЮ" просто недостаточно хорош», «Ливерпуль снова должен победить со счетом 5:0», «Они не могут бежать», «Не команда».

Тен Хаг также использовал статистику команды, включая километраж, процент точных пасов, выносы мячей, подборы, и сравнил их с другими командами премьер-лиги, чтобы точно определить, насколько "МЮ" отстает.

А еще Тен Хаг пробежал с игроками кросс на 13,8 км после поражения от «Брентфорда». И с «Ливерпулем» «МЮ» пробежал на 18 км больше.

Тен Хаг и его тренеры отменили выходной после «Брентфорда», потребовали от игроков явиться на базу в Каррингтоне для этого спецзадания. Разумеется, никто не отказался, хотя температура воздуха была +33, а сами футболисты вместо выходного были вынуждены бегать через сутки после игры.

Хотя поначалу многие игроки были в ярости – однако по мере того, как они стали понимать, что главный тренер сам побежит с ними, они успокоились. Сам тен Хаг принял участие в этом забеге для поддержания командного духа, сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл, и не отставал от игроков. Как отмечает Mirror, голландский коуч был физически измотан после кросса, и это произвело большое впечатление на футболистов.