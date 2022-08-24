United Tweets
Блог

Тен Хаг расклеил на базе плакаты с критикой «МЮ» от экспертов. Похоже, новые методы работают

Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Раскрыли не совсем обычные методы Эрика тен Хага мотивировать команду перед победой над «Ливерпулем» со счетом 2:1.

По словам Дэвида МакДонелла из Daily Mirror, Тен Хаг заводил игроков, постоянно напоминая им об убийственной критике, с которой они столкнулись.

Сообщается, что босс напечатал цитаты экспертов, которые критиковали "МЮ" и расклеил их в раздевалке, а также в Каррингтоне.

Некоторые из цитат были следующими: «МЮ" просто недостаточно хорош», «Ливерпуль снова должен победить со счетом 5:0», «Они не могут бежать», «Не команда».

Тен Хаг также использовал статистику команды, включая километраж, процент точных пасов, выносы мячей, подборы, и сравнил их с другими командами премьер-лиги, чтобы точно определить, насколько "МЮ" отстает.

А еще Тен Хаг пробежал с игроками кросс на 13,8 км после поражения от «Брентфорда». И с «Ливерпулем» «МЮ» пробежал на 18 км больше.

Тен Хаг и его тренеры отменили выходной после «Брентфорда», потребовали от игроков явиться на базу в Каррингтоне для этого спецзадания. Разумеется, никто не отказался, хотя температура воздуха была +33, а сами футболисты вместо выходного были вынуждены бегать через сутки после игры.

Хотя поначалу многие игроки были в ярости – однако по мере того, как они стали понимать, что главный тренер сам побежит с ними, они успокоились. Сам тен Хаг принял участие в этом забеге для поддержания командного духа, сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл, и не отставал от игроков. Как отмечает Mirror, голландский коуч был физически измотан после кросса, и это произвело большое впечатление на футболистов. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные