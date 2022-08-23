«Возможно, я кое-что знаю». Бруну Фернандеш нарушает молчание о будущем Криштиану в «МЮ»

Бруну Фернандеш ответил на вопрос Eleven Sports о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, я кое-что знаю, но точно не буду об этом говорить. На сегодняшний день он остается игроком «МЮ», он спокоен – уйдет Криштиану или нет, он сам скоро расскажет, как и обещал».

Действительно, Криштиану Роналду в социальных сетях объявил, что даст интервью, в котором поделится мыслями о будущем и о том, что происходило вокруг него за эти пару недель.

Посмотрим, будет ли Криштиану игроком «Юнайтед» на момент интервью, говорят, что появление в команде Каземро позитивно повлияло на португальца.