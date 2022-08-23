«Своей агрессией он с первой минуты задал тон матчу»: болельщики «МЮ» отдают должное 175-сантиметровому Мартинесу

Лисандро Мартинес заставил своих критиков замолчать.

Аргентинец продемонстрировал блестящую игру в победном матче «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» - «дьяволы» победили со счетом 2:1 в понедельник вечером.

Аргентинец полностью закрыл Роберто Фирмино и был эффективен в самые решающие моменты матча, продемонстрировав почему он стоит заплаченных денег.

Болельщики «Юнайтед» в восторге от того, как сыграл Мартинес.

Джим Остергрен : «Мартинесу 10 баллов».

Джаспер Кварц: «Мартинес заслуживает 9 баллов, он был великолепен, а его агрессия просто немыслима».

Nelson24: «Этот парень по имени Мартинес настоящий мясник. Хорошая команда».

Бобби Браун: «Я знал, что это Магуайр заставляет Мартинеса выглядеть плохим защитником. Отличное выступление со стороны игроков сегодня вечером, особенно хороша наша защита».

Thgaminghd: «Невероятная эффективность. Дуэт Варан+Мартинес — то, что мне нужно».

Toket715: «Яп Стам в чашке чая».

VivaRonaldo85: «Выдающийся игрок. Агрессия, ловкость, темп, пас, чтение игры. В общем, все, чего нам не хватало. У него и Варана большой потенциал как у пары защитников, если мы сможем поддерживать их обоих в хорошей форме».

CarbonStoolBites : «Я чертовски люблю этого парня, сегодня он был абсолютным колоссом в обороне, Видич бы гордился им. Никогда не понимал всей этой высокопарной чепухи, которая исходила от этого эмоционального мужчины-ребенка Невилла, который, кстати, списал Де Хеа со счетов через несколько месяцев после его дебютного сезона. Лисандро — настоящий воин».