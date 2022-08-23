Роналду впервые в сезоне поблагодарил болельщиков «Юнайтед» после матча. Все благодаря знаковой победе над «Ливерпулем»

Португалец наконец-то доволен своей командой.

Криштиану Роналду, похоже, был в хорошем настроении, несмотря на то, что он не попал в стартовый состав в матче против «Ливерпуля » в понедельник.

37-летний футболист, вышедший на последних минутах игры на «Олд Траффорд», поблагодарил фанатов «Манчестер Юнайтед » после финального свистка.

Португальца критиковали за то, что он сразу ушел в раздевалку, когда 13 августа «красные дьяволы» проиграли со счетом 4: 0 на выезде в Брентфорде .

В понедельник Криш вернул должок своим болельщикам: