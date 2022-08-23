Варан – 9, Мартинес – 8,5: оценки игроков «МЮ» за матч против «Ливерпуля»

В третьем туре АПЛ было много неожиданностей: «Ман Сити» не смог обыграть «Ньюкасл», «Челси» проиграл «Лидсу», но, безусловно, самый большой интерес вызывала встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Оба клуба показали слабый старт в чемпионате, но «красные дьяволы» с их болезненным поражением от «Брентфорда» все же казались аутсайдерами. Поэтому результат встречи выглядит еще более удивительным.

Фанаты «МЮ» перед матчем устроили акцию протеста, их не остановила даже презентация Каземиро. Болельщики требуют, чтобы нынешние владельцы «Юнайтед», семья Глейзеров, продала клуб. В этой суматохе досталось и «Ливерпулю», фанаты «МЮ» закидали автобус «красных» пивными банками.

В первом тайме гости владели мячом почти 70% времени, но при этом ни разу не пробили по воротам соперника. На 16-й минуте счет, внезапно, открыли «красные дьяволы». Джейдон Санчо замкнул передачу Эланги и отправил мяч в угол ворот «Ливерпуля». Роналду, который появился на поле в самой концовке встречи, очень обрадовался голу англичанина.

В начале второго тайма «МЮ» вновь порадовал фанатов. На 53-й минуте Маркус Рэшфорд увеличил отрыв «красных дьяволов», в этом англичанину помог Марсьяль. Мяч в ворота «Ливерпуля» стал для Рэшфорда первым голом, забитым в официальной встрече с января. На 81-й минуте Салах сумел отыграть один мяч, забив головой, но это не помогло «красным» – «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 2:1.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Ливерпуля»:

Давид Де Хеа – 7,5

Де Хеа сделал несколько ключевых сейвов и сумел помешать «Ливерпулю» забрать три очка.

Рафаэль Варан – 9

Француз показал себя как игрок мирового класса. Кажется, трансфер бывшего товарища по «Реалу» взбодрил Рафаэля.

Лисандро Мартинес – 8,5

Выступления Мартинеса против «Брайтона» и «Брентфорда» вызвали много критики, но аргентинец заставил хейтеров замолчать своей мощной игрой против «Ливерпуля».

Бруну Фернандеш – 6

Фернандеш хорошо начал матч, но по ходу игры немного сдал. Странный нырок во втором тайме еще больше испортил его выступление.

Джейдон Санчо – 7,5

22-летний англичанин продемонстрировал хладнокровие, забив первый гол «МЮ» в начале первого тайма. Это был тот Санчо, которого хотели видеть все фанаты «Юнайтед».

Маркус Рэшфорд – 7

Рэшфорд компенсировал свои упущенные моменты в первом тайме, забив победный гол во второй половине встречи.

Остальные игроки «МЮ»: Маласиа – 8; Далот – 7; Эриксен – 7; Мактомини – 6,5; Энтони Эланга – 6.

Запасные: Марсьяль – 7; Фред – 6; Роналду – 5; Уан-Биссака – 5; Ван де Бек – 5.