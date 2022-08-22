Рэшфорд забил впервые с января в официальном матче

«Манчестер Юнайтед» встречается с «Ливерпулем» в рамках третьего тура АПЛ.

К изумлению многих болельщиков, «красные дьяволы» к 80-й минуте матча смогли забить два гола и при этом не пропустить! Еще больше удивил тот факт, что отличился Маркус Рэшфорд, который очень долго не забивал в официальных втсречах. Англичанин отметился голом на 53-й минуте:

До игры с «Ливерпулем» Рэшфорд в последний раз забивал в официальном матче в январе! Тогда Маркус смог принести своей команде три очка в игре против «Вест Хэма» в 23-м туре АПЛ. Англичанин забил уже в добавленное время, его мяч стал единственным голом той встречи.