«Хорошо поболтали, Джейми»: Роналду проигнорил Каррагера перед матчем «МЮ» против «Ливерпуля»

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ливерпуля».

Ведущие телеканала Sky Sports Дэвид Джонс, Рой Кин, Джейми Каррагер и Гари Невилл попытались взять интервью у португальца перед игрой.

Однако Криштиану отказался, решив вместо этого просто поприветствовать Кина и Невилла. А вот легенду «Ливерпуля», Каррагера, Роналду проигнорировал. Португалец просто прошел мимо Джейми.

«С тобой хорошо поболтали, Джейми», – сказал Дэвид Джонс, когда Роналду уже отошел от ведущих.

И правда, «хороший» вышел разговор.