🎥Фанаты «МЮ» закидали автобус «Ливерпуля» пивными банками. Болельщики скандировали «убийцы»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» закидали пивными банками автобус «Ливерпуля» за пределами «Олд Траффорд».

Досталось и Клоппу, на которого обрушился шквал пивных банок. Болельщики собрались у стадиона «МЮ», чтобы выступить против владельцев клуба – Глейзеров.

Журналисты, присутствующие на месте событий, сообщают, что фанаты «Юнайтед» скандировали «убийцы». По всей видимости, они намекали на Эйзельскую трагедию и давку на стадионе «Хиллсборо».

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся в рамках третьего тура АПЛ.